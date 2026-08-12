Kodiak gibt Explorations-Update bekannt und identifiziert großes geophysikalisches Ziel angrenzend an die Lagerstätte South

12. August 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute einen aktuellen Bericht zu seinem vollständig finanzierten Explorationsprogramm für das Jahr 2026 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia bekannt. Insbesondere hat die kürzlich vom Unternehmen durchgeführte 3D-Induzierte-Polarisations-Untersuchung eine große, bisher nicht untersuchte Ladbarkeitsanomalie identifiziert, die an die aktuelle Mineralressource der Lagerstätte South angrenzt.

Highlights

- Das Programm 2026 verläuft planmäßig, wobei derzeit zwei Diamantbohrgeräte im Einsatz sind. Insgesamt sind 16.500 Meter geplant und die Bohrungen werden voraussichtlich bis ins 4. Quartal 2026 andauern. Das Unternehmen hat bis dato insgesamt 6.348 Meter in 32 Kernbohrlöchern gebohrt.

- Das Bohrprogramm 2026 wurde in der Lagerstätte Ketchan aufgenommen, der ein erhebliches Erweiterungspotenzial zugeschrieben wird. Bislang wurden insgesamt 5.301 Meter in 26 Kernbohrlöchern bei Ketchan gebohrt. Darüber hinaus wurden bislang 1.047 Meter in 6 Kernbohrlöchern in der Lagerstätte West gebohrt, die eine oberflächennahe, hochgradige Mineralisierung aufweist. Abbildung 1

- Erste Untersuchungsergebnisse zu den Bohrungen des Jahres 2026 werden innerhalb eines Monats veröffentlicht, weitere Ergebnisse folgen im Laufe des Herbstes und Winters.

- Eine kürzlich abgeschlossene 3D-Induzierte-Polarisations-Untersuchung („3D-IP“) identifizierte ein großes, neues Explorationsziel östlich angrenzend an die Lagerstätte South in einem Gebiet, in dem bisher nur begrenzte historische Arbeiten durchgeführt wurden. Für dieses Ziel sind Bohrungen im Jahr 2026 geplant. Abbildungen 1, 2 und 3

- Bei dem Ziel handelt es sich um eine Ladbarkeitsanomalie, die sich über 900 Meter erstreckt und die der mit der Lagerstätte South verbundenen 3D-IP-Anomalie ähnelt. Die beiden Anomalien sind durch eine magnetische Tiefstelle getrennt, die als Verwerfung interpretiert wird. Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die neue 3D-IP-Anomalie eine durch eine Verwerfung verschobene Erweiterung des Porphyr-Systems der Lagerstätte South darstellen könnte. Abbildung 2 und 3

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