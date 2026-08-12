UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Margenausblick des Baudienstleisters auf das Gesamtjahr 2026 habe sich jedoch eingetrübt./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 75,45EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 107

Kursziel alt: 107

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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