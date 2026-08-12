UBS stuft EON AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 18,84EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,50

Kursziel alt: 19,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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