UBS stuft EON AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 18,84EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,50
Kursziel alt: 19,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,50
Kursziel alt: 19,50
Währung: EUR
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