UBS stuft Douglas auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien schlechter als prognostiziert ausgefallen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick der Parfümeriekette auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe sich nicht geändert./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,92 % und einem Kurs von 7,93EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Yashraj Rajani

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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