UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 46,91EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
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