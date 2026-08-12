UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 46,91EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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