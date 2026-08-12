UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Rückversicherers hätten die Konsensschätzungen überboten, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings hätten die Großschäden untypischerweise dieses Mal über seiner Prognose gelegen./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 251,4EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 312

Kursziel alt: 312

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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