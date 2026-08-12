UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Das operative Geschäft der Immobiliengruppe sei besser gelaufen als angenommen, schrieb Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wohnungsanbieter habe von Mietenwachstum auf vergleichbarer Basis und von einer niedrigen Leerstandsquote profitiert. Ausschüttungen an die Aktionäre sollen wieder aufgenommen werden./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 9,65EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,60

Kursziel alt: 9,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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