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    Knappheitsmetall Silber – Der Rebound läuft! First Majestic, Aftermath Silver, Silver Hammer, Space X im Fokus

    Die globalen Rohstoffmärkte erleben derzeit eine massive Verschiebung, die das Gesicht der Edelmetallmärkte für immer verändern könnte. Denn während die breite Masse der Anleger noch gebannt auf die Zinsschritte der Notenbanken starrt, braut sich im Silbersektor ein neuer Hausseschub zusammen. Der jüngste Rückgang der Rohölpreise von über 100 auf ca. 80 USD je Barrel hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Öl ist im modernen Bergbau der systemische Kostenfaktor, der die Bilanzen der Minenbetreiber über Nacht rot färben kann. Wenn sich die Dieselkosten für die gigantischen Förderflotten wieder absenken, schlägt das ohne jede Verzögerung auf die globalen Produktionskosten durch. Historisch betrachtet, folgte Silber solchen Energieschocks zwar oft mit einer gemütlichen Verzögerung von sechs bis zwölf Monaten. Diese Zeiten sind jedoch vorbei, da die klassischen Puffer der Lieferketten schlicht nicht mehr existieren. Die oberirdischen Lagerbestände sind nach den massiven Marktbewegungen der letzten Monate regelrecht leergefegt. Wer heute physische Ware am Spotmarkt ordern möchte, sieht sich mit extremen Wartezeiten und saftigen Aufgeldern konfrontiert. Der Silberpreis reflektiert diese neue Realität und hat sich dynamisch auf knapp 65 USD pro Feinunze nach oben geschraubt. Spannend, wie es hier weitergeht und was die Protagonisten des Sektors aus diesem Szenario machen.

    Silber im strukturellen Defizit – Welche Marken stehen im Raum?

    Wir befinden uns mittlerweile im sechsten Jahr in Folge, in dem die weltweite Silbernachfrage das Angebot übersteigt. Die Minenproduktion verharrt trotz aller Anstrengungen bei mageren 820 Millionen Unzen pro Jahr. Dem gegenüber steht eine gigantische Gesamtnachfrage, die in 2025 mühelos die Marke von 1,1 Milliarden Unzen durchbrochen hat. Dieses strukturelle Defizit frisst die verbliebenen Tresorbestände der großen Handelsplätze im Rekordtempo auf. Das Kernproblem der Angebotsseite ist die strukturelle Starrheit der weltweiten Förderung. Rund 70 Prozent des globalen Silbers entstehen lediglich als Beiprodukt beim Abbau von unedlen Metallen wie Kupfer, Blei und Zink. Neue Großprojekte im Bergbau erfordern heute Investitionen von weit über einer Milliarde USD und immense bürokratische Hürden. Zudem sinken die Erzgrade der bekannten Lagerstätten seit Jahren kontinuierlich, was den energetischen Aufwand der Gewinnung drastisch erhöht.

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