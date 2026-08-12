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    WDH/Niedrigwasser

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    Bahn bietet Unterstützung mit Güterzügen an

    Für Sie zusammengefasst
    • DB Cargo mobilisiert kurzfristig 400 Güterwagen
    • Bis zu 500 weitere Wagen für Niedrigwasser
    • Ein Güterzug kann bis zu zehn Schiffe ersetzen
    WDH/Niedrigwasser - Bahn bietet Unterstützung mit Güterzügen an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Im 1. Absatz wurde berichtigt, dass Cargo-Chef Osburg die Aussagen bei einem Treffen im Bundesverkehrsministerium gemacht hat. Die dpa erfuhr davon im Anschluss.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn bietet angesichts des Niedrigwassers auf mehreren Flüssen Unterstützung mit zusätzlichen Gütertransporten über die Schiene an. Die Tochter DB Cargo könnte ad hoc rund 400 Güterwagen zusätzlich mobilisieren, sagte Vorstandschef Bernhard Osburg bei einem Treffen im Bundesverkehrsministerium, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

    In weiteren Schritten könnten demnach in den nächsten Monaten bis zu 500 weitere Güterwagen für ein langfristiges Vorhaltekonzept gegen Niedrigwasser bereitgestellt werden. Dessen Finanzierung wäre zu klären.

    Osburg sagte den Informationen zufolge, DB Cargo könnte damit kurzfristig bis zu 100 Binnenschiffe ersetzen, langfristig mit einem Vorhaltekonzept rund 200 Schiffe. Er erläuterte: "Ein einziger Güterzug kann aufgrund höherer Umlaufgeschwindigkeit bis zu zehn Binnenschiffe ersetzen."

    Sonderkoordinator für Güterzüge

    Auf dem deutschen Netz der Bahn-Gesellschaft DB InfraGO seien täglich rund 4.500 Güterzüge unterwegs, mehr als 220 Eisenbahnunternehmen nutzten das Netz. Bei der DB InfraGO gebe es einen Sonderkoordinator Niedrigwasser, der besonders auf Nord-Süd-Verkehre entlang von Rhein und Elbe blicke und sie steuere. Güterverkehre würden derzeit auch über Umleitungen ermöglicht.

    Mehrere Bundesländer haben bereits das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ausgesetzt, um Transporte zumindest teilweise auf die Straße zu verlagern./sam/maa/DP/mis







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