Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +2,46 % auf 66,26 USD
Silber im Höhenflug: +2,46 % plus, aktuell 66,26 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,96 %
|1 Monat
|+11,89 %
|3 Monate
|-24,17 %
|1 Jahr
|+73,68 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 38,15362USD. Heute notiert Silber bei 66,26USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.736,76USD wert – ein Zuwachs von +73,68 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche kurzfristige Ausschläge bei Silber durch US-Inflationsdaten sowie um uneinheitliche technische Kursziele. Diskutiert werden Szenarien zwischen etwa 25 und 120 US-Dollar, teils auch dreistellige Notierungen. Fundamental könnten anhaltende Inflation, ein Ölangebotsschock, hohe US-Schulden, ein schwacher Arbeitsmarkt und mögliche Zinssenkungen den Silberpreis stützen; zugleich wird vor Risiken und einer nachlassenden Erholung gewarnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|349,70EUR
|+1,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,04EUR
|+1,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|248,36EUR
|+1,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|339,12EUR
|+2,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|91,31EUR
|+2,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|536,85EUR
|+2,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|366,78EUR
|+1,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,26EUR
|+1,35 %
|Long
|1
|0,00
|123,16EUR
|+0,87 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,428EUR
|-0,06 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.