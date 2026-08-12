EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,15355 USD

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,173005USD. Heute, bei 1,15355USD, wäre daraus ein Vermögen von 9.834,14USD geworden – ein Plus von -1,66 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den EUR/USD-Ausbruch über 1,15 und den anschließenden Test des Januartiefs. Kurzfristig wird eine moderate Korrektur bzw. Stabilisierung zwischen etwa 1,15 und 1,1570 erwartet. Widerstände liegen bei 1,1575/1,1580 und später 1,1742. Unterstützungen werden bei 1,1500, 1,1450 sowie 1,1410 gesehen. Der GD 50 um 1,1480 gilt als wichtige Haltelinie; ein Ausbruch über den GD 200 könnte weitere Gewinne, ein Scheitern dagegen einen Rücklauf Richtung 1,14 auslösen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar