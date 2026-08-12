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    Nach Kartellamt-Bewertung

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    Liga will 'solidarische Lösung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeskartellamt äußert keine grundlegenden Bedenken
    • Liga will mit 36 Clubs rechtssichere Lösungen finden
    • Kartellamt fordert mehr Fanmitbestimmung und Offenheit
    Nach Kartellamt-Bewertung - Liga will 'solidarische Lösung'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der abschließenden Bewertung des Bundeskartellamtes zur 50+1-Regel will die Bundesliga-Dachorganisation nun mit ihren 36 Clubs "eine solidarische Lösung" erarbeiten. Es gehe darum, eine Verbesserung der Rechtssicherheit der Regelung zu erzielen. Zugleich begrüßte das Präsidium der Bundesliga e.V., dass das Bundeskartellamt keine grundlegenden Bedenken erhoben habe.

    "Die Haltung des Präsidiums ist klar und bekannt: Die 50+1-Regel ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Fußballs. Es ist ein bedeutender Schritt, dass das Bundeskartellamt in seiner finalen Bewertung keine grundlegenden Bedenken gegen die Regel erhebt", sagte Ligapräsident Hans-Joachim Watzke und betonte: "Es gilt nun im Ligaverband mit allen 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga Lösungen zu finden."

    Kartellamt äußert Bedenken

    Das Bundeskartellamt hatte nach Abschluss des Verfahrens Hinweise an die Bundesliga-Dachorganisation gegeben, um die Regel auch zukünftig rechtssicher anzuwenden. Die Regel gibt im Kern vor, dass Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen können.

    So müsse die Bundesliga für Mitbestimmung der Fans und einen offenen Zugang zur Mitgliedschaft sorgen, sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Dies kann als Hinweis an RB Leipzig verstanden werden, den eingetragenen Verein für weitere Mitglieder zu öffnen. Auch sieht das Kartellamt Nachbesserungsbedarf beim Bestandsschutz für die bisherigen Förderklubs. Hier gibt es bisher Ausnahmen für den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen.

    Die 50+1-Regel gibt im Kern vor, dass Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen können./tas/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 3,135 auf Tradegate (12. August 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 347,20 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +59,24 %/+59,24 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursgewinne der BVB-Aktie: Ein Nachkäufer erwägt, mit 15 Cent Gewinn zu verkaufen, hofft aber auf 30 Cent. Für den Saisonstart werden Kurse von 4 bis 4,50 Euro erwartet. Fundamental reichen die Einschätzungen von „zu teuer“ bei Transfers bis zu Prognosen für sportlichen Erfolg und eine Dividende von 3 Cent 2026. Zugleich wird die vorsichtige Transferpolitik und das strikte Kostenbewusstsein des BVB diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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