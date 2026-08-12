Eureka Metals identifiziert auf Grundlage der hochauflösenden Flugvermessung breite magnetische Trends auf dem Titanprojekt Tyee

Vancouver, British Columbia / 12. August 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich zu berichten, dass die anfängliche Auswertung seiner kürzlich abgeschlossenen hochauflösenden magnetischen und VLF-EM-Flugvermessung breite magnetische Trends auf dem ganzen Titanprojekt Tyee in der Region Côte-Nord in Quebec aufgezeigt hat. Der neue geophysikalische Datensatz wird mit den Ergebnissen der Prospektionsarbeiten des Unternehmens im Jahr 2026 sowie historischen Explorationsdaten zusammengeführt, um Ziele für die künftige Exploration zu verfeinern und zu priorisieren.

Die Vermessung erfolgte auf Fluglinien im Abstand von 50 Metern mit Verbindungslinien alle 500 Meter und deckte rund 2.441 Profilkilometer auf dem Projekt ab. Eureka hat das Projekt Tyee vor Kurzem durch Abstecken weiterer Claims auf rund 109 km² erweitert. Der engere Linienabstand liefert einen höher aufgelösten geophysikalischen Datensatz, der das im Juni 2026 absolvierte Prospektionsprogramm des Unternehmens ergänzt. Im Zuge dieses Programms wurden sechs neue massive Ilmenitvorkommen in mehreren Zielgebieten ermittelt.

Highlights

Hochauflösende MAG-/VLF-EM-Flugvermessung über dem 109 km² großen Titanprojekt Tyee abgeschlossen.

Rund 2.441 Profilkilometer in einem Linienabstand von 50 Metern abgeflogen.

Die hochauflösenden magnetischen und VLF-EM-Datensätze werden nun mit den Daten aus den historischen Explorationsarbeiten und dem Prospektionsprogramm 2026 des Unternehmens zusammengeführt.

Die Hauptexplorationszielgebiete treten innerhalb breiterer magnetischer Trends auf, die auf dem gesamten Projekt identifiziert wurden.

Die Vermessungsergebnisse werden die laufende geologische Auswertung und die Eingrenzung künftiger Explorationsziele unterstützen.

„Unser Feldprogramm im Juni zeigte, dass in mehreren Gebieten auf dem Projekt Tyee eine weitverbreitete Titanmineralisierung vorliegt, und diese neue hochauflösende Vermessung vermittelt uns ein viel klareres Bild des breiteren geophysikalischen Umfelds rund um diese Vorkommen“, so Danny Matthews, Chief Executive Officer. „Die magnetischen Trends bestechen vor allem durch ihren Umfang und ihre Kontinuität auf dem Projekt. Wir verfügen nun über einen deutlich besseren Datensatz, den wir mit unseren Feldergebnissen zusammenführen werden, um die nächste Generation der Explorationsziele bei Tyee einzugrenzen und zu priorisieren.“