Analyst wittert Chance: Steht SpaceX vor KI- statt Raketenschub?

Es stehen jedoch nicht Raketenstarts, Satelliten oder das traditionelle Raumfahrtgeschäft im Zentrum der optimistischen These. Morgan Stanley sieht vielmehr die wachsenden Aktivitäten von SpaceX im Bereich künstliche Intelligenz als möglichen Schlüssel für eine deutlich höhere Bewertung.

Die Aktie von SpaceX könnte nach Einschätzung von Morgan Stanley vor einem erheblichen Kurssprung stehen. Die Investmentbank bekräftigte ihre "Overweight"-Einstufung und hält an einem Kursziel von 300 US-Dollar fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unterschätztes KI-Potenzial bei SpaceX

Analyst Adam Jonas argumentiert, dass Investoren das KI-Potenzial des Konzerns bislang unterschätzen. Sollten in den kommenden Monaten weitere Fortschritte rund um Cursor und Grok sichtbar werden, könnte sich der derzeitige Bewertungsabschlag auf die KI-Aktivitäten von SpaceX reduzieren.

Nach Gesprächen der Bank mit Investoren seien bislang nur wenige Marktteilnehmer über das Neocloud-Geschäft hinaus wirklich optimistisch für die KI-Sparte. Positive Nachrichten könnten entsprechend starke Kursreaktionen auslösen.

Cursor-Übernahme könnte SpaceX stärken

Nur wenige Tage nach dem Börsendebüt kündigte SpaceX die Übernahme des KI-Start-ups Cursor für 60 Milliarden US-Dollar in Aktien an. Cursor entwickelt eines der populärsten KI-Tools für Softwareentwickler und soll die KI-Strategie von SpaceX nach der bereits zuvor erfolgten Fusion mit xAI erheblich stärken.

Nach Angaben von Morgan Stanley nutzen mehr als 60 Prozent der Fortune-500-Unternehmen die Software. Insgesamt soll Cursor rund 50.000 Unternehmenskunden haben. Im November 2025 teilte das Unternehmen zudem mit, die Marke von einer Milliarde US-Dollar beim annualisierten Umsatz überschritten zu haben.

Für Anleger könnte insbesondere die Zeit nach dem Abschluss der Cursor-Übernahme entscheidend werden. Morgan Stanley rechnet damit, dass SpaceX anschließend mehr Informationen über die Entwicklung des Unternehmens veröffentlichen kann. Der Abschluss der Transaktion wird demnach innerhalb der kommenden Wochen erwartet.

Wall Street mehrheitlich bullish für SpaceX

Die optimistische Einschätzung von Morgan Stanley ist an der Wall Street keineswegs eine Ausnahme. Von 36 Analysten, die SpaceX beobachten, stufen 29 die Aktie derzeit mit "Buy" oder "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar