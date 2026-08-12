DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CANCOM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine schwächere Nachfrage belaste den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielvorgaben für das Geschäftsjahr seien aber noch zu erreichen. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) habe das Unternehmen von Kosteneinsparungen profitiert. Das Schlussquartal sei üblicherweise das stärkste Quartal im Jahr./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:22 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,86 % und einem Kurs von 21,55EUR auf Tradegate (12. August 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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