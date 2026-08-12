DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters hätten wenig Überraschungen enthalten, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 84,45EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Olivia Pulvermacher
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 153
Kursziel alt: 153
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Olivia Pulvermacher
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 153
Kursziel alt: 153
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