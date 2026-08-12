DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters hätten wenig Überraschungen enthalten, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 84,45EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Olivia Pulvermacher

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 153

Kursziel alt: 153

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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