DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die geplante Mehrheitsübernahme der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) - eines Anbieters pharmazeutischer Wirk-, Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland - stärke die Plattform des Spezialpharma-Unternehmens für patientenspezifische Therapien, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Diese bleibe im Fokus der Wachstumsstrategie von Medios./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 11,14EUR auf Tradegate (12. August 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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