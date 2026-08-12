DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Wachstumssäulen" des Spezialisten für Probenvorbereitung und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik entwickelten sich deutlich besser als das Konzernwachstum./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 36,60EUR auf Tradegate (12. August 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
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