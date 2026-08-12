DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Wachstumssäulen" des Spezialisten für Probenvorbereitung und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik entwickelten sich deutlich besser als das Konzernwachstum./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 36,60EUR auf Tradegate (12. August 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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