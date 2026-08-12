BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 281,8EUR auf Tradegate (12. August 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Chad Dillard
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chad Dillard
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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