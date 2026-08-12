Uranpreis-Prognose: Uran bald über 100 US-Dollar? Cameco dreht schon spektakulär

Uranpreis-Prognose: Wie könnte sich Uran in den nächsten Monaten entwickeln?

Die spekulationsgetriebene Rallye im Uranpreis nahm Anfang Februar ein abruptes Ende. Es setzte eine knackige Korrektur ein, die erst im März etwas oberhalb von 80 US-Dollar / lb zum Stehen kam. Seitdem passierte nicht mehr viel. Der Uranpreis ging in eine lethargische Seitwärtsbewegung über. Oberhalb von 85 / 86 US-Dollar wurde die Luft regelmäßig dünn. Zuletzt verstärkte sich aber der Druck auf der Oberseite. Bereitet der Uranpreis den Ausbruch vor? Entscheidend dürfte vor diesem Hintergrund der Preisbereich um 90 US-Dollar sein. Sollte es für Uran darüber gehen, könnte es schnell auf 100 US-Dollar und höher gehen. Solange aber der Preis unterhalb von 90 US-Dollar notiert, ist das Korrekturszenario intakt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Energiehunger wächst. Nicht zuletzt könnten sich KI-Rechenzentren als entscheidender Faktor auf der Nachfrageseite etablieren. Unternehmen wie Meta oder Amazon haben die Kernkraft längst in Visier genommen, um den immensen Energiebedarf der (geplanten) KI-Rechenzentren decken zu können.

Eine anziehende Urannachfrage würde auf eine vergleichsweise starre Angebotsseite treffen. Hier muss man allerdings anmerken, dass die in den letzten Jahren tendenziell deutlich höheren Uranpreise dazu geführt haben, dass ruhende Projekte wieder in die Produktion geführt wurden. So holten unter anderem die australische Paladin Energy und die US-amerikanische Energy Fuels Minen „ins Leben zurück“.

Die zentrale Frage lautet: Kann die Angebotsseite den in den nächsten Jahren zu erwartenden rasanten Nachfrageanstieg bedienen oder nicht? Die Reaktivierung ruhender Minen bietet nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, das Angebot auszuweiten. Die aussichtsreichsten Minen zur Wiederinbetriebnahme dürften bereits wieder in der Produktion sein. Gleichzeitig brauchen ganz neue Projekte immens viel Zeit. Kurzum: Es sollte daher nicht überraschen, wenn der Uranmarkt in den nächsten ein bis drei Jahren in ein strukturelles Defizit eintaucht.

Nun sollte man bei Prognosen von Banken generell skeptisch sein, doch das aktuelle sportliche Preisziel der Bank of America von 130 US-Dollar im Jahr 2027 sorgte für Aufmerksamkeit und bedient das Defizitszenario.





Cameco dreht schon spektakulär

Sucht man nach interessanten Uranproduzenten, kommt man an der kanadischen Cameco nicht vorbei. Das Unternehmen besticht durch eine robuste fundamentale Basis, wie zuletzt auch die Zahlen für das 2. Quartal 2026 dokumentierten. Cameco ist hinsichtlich der Wertschöpfungskette zudem hervorragend positioniert.

Nach einer ausgedehnten Korrektur scheint der Markt die starke fundamentale Lage wieder zu honorieren. Nach der Ausbildung eines markanten Doppelbodens im Bereich von 116 CAD drehte die Aktie nach oben ab. Aktuell setzt sie den eminent wichtigen Widerstand von 140 CAD unter Druck. Knapp darüber verlaufen die 200-Tage-Linie sowie der bislang dominierende Abwärtstrend. Ein Vorstoß über den Widerstand bei 145 CAD könnte der Aktie wichtige Impulse liefern. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 160 CAD / 170 CAD eröffnen. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 116 CAD kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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