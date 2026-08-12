Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.08. - MDAX stark +0,78 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 26.486,81 PKT und gewinnt bisher +0,42 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,49 %, Infineon Technologies +3,34 %, Siemens Energy +2,76 %
Flop-Werte: E.ON -3,25 %, Volkswagen (VW) Vz -1,67 %, adidas -1,34 %
Der MDAX steht bei 32.546,73 PKT und gewinnt bisher +0,78 %.
Top-Werte: TKMS +12,46 %, SILTRONIC AG +6,12 %, Nordex +5,08 %
Flop-Werte: Bilfinger -4,18 %, Lanxess -1,88 %, Porsche Holding SE -1,61 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:34) bei 4.110,69 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +6,12 %, Nordex +5,08 %, SUESS MicroTec +4,47 %
Flop-Werte: CANCOM SE -5,08 %, TeamViewer -2,55 %, Carl Zeissss Meditec -2,39 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:32) bei 6.560,74 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,49 %, Infineon Technologies +3,34 %, Siemens Energy +2,76 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -4,13 %, EssilorLuxottica -3,25 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,81 %
Der ATX steht aktuell (13:59:43) bei 6.667,61 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,60 %, DO & CO +2,10 %, PORR +1,75 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,44 %, Raiffeisen Bank International -1,26 %, BAWAG Group -1,05 %
Der SMI steht aktuell (13:59:44) bei 14.458,48 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: Logitech International +1,38 %, ABB +1,30 %, Holcim +1,20 %
Flop-Werte: Alcon -3,27 %, CIE Financiere Richemont -2,49 %, Lonza Group -1,82 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.698,10 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,85 %, LEGRAND +1,71 %, Schneider Electric +1,29 %
Flop-Werte: Kering -3,30 %, EssilorLuxottica -3,25 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,81 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.306,09 PKT und gewinnt bisher +0,42 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,31 %, ABB +1,30 %, SSAB Registered (A) +0,47 %
Flop-Werte: Sandvik -0,89 %, Essity Registered (B) -0,53 %, Volvo Registered (B) -0,48 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.570,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,92 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,52 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,01 %
Flop-Werte: Jumbo -2,25 %, Viohalco -1,83 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,60 %
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