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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die LPKF Laser & Electronics Aktie, bisher, um +6,81 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 12.08.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.08.2026

    Mit einer Performance von +6,81 % konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +0,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,850, mit einem Plus von +6,81 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die LPKF Laser & Electronics Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -43,15 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +7,15 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +181,45 % gewonnen.

    Während LPKF Laser & Electronics heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,15 %
    1 Monat -10,62 %
    3 Monate -43,15 %
    1 Jahr +93,44 %
    Stand: 12.08.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 411,54 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,42 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +2,26 %.

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    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    +7,91 %
    +9,55 %
    -7,06 %
    -42,55 %
    +95,54 %
    +100,00 %
    -29,78 %
    +122,57 %
    +48,25 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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