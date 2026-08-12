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    DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen eines schwachen Hardwaregeschäfts habe der IT-Dienstleister im ersten Halbjahr die Erwartungen überraschend deutlich verfehlt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. IT-Investitionen im Mittelstand und der öffentlichen Hand verzögerten sich und würden temporär aufgeschoben. Zudem hält Kremser den bestätigten Jahresausblick für sehr optimistisch, "weshalb im weiteren Verlauf ein Gewinnwarnungs-Risiko besteht". Doch "gleichzeitig stützen die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsprogramme und die damit verbesserte Kostenbasis die Profitabilität"./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,64 % und einem Kurs von 21,60EUR auf Tradegate (12. August 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Armin Kremser
    Analysiertes Unternehmen: CANCOM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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