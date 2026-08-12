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    VITRUVIA MEDICAL Reports Half-Year Results as of June 30, 2026

    Vitruvia Medical AG delivered a strong first half of 2026, with earnings swinging back into positive territory and management reaffirming its upbeat full-year outlook.

    VITRUVIA MEDICAL Reports Half-Year Results as of June 30, 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Vitruvia Medical AG reported first-half 2026 results in line with expectations as of June 30, 2026.
    • The company’s earnings improved significantly to CHF 125,785.97, compared with CHF -72,889.88 in the same period last year.
    • Management confirmed the positive outlook and full-year 2026 forecast.
    • Vitruvia Medical AG stated that it remains on track to achieve its 2026 targets.
    • Wholly owned subsidiary LT technologies GmbH & Co. KG achieved its first-half revenue target of €1.3 million.
    • LT technologies is on course to meet its full-year revenue target of €2.6 million.



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    VITRUVIA MEDICAL Reports Half-Year Results as of June 30, 2026 Vitruvia Medical AG delivered a strong first half of 2026, with earnings swinging back into positive territory and management reaffirming its upbeat full-year outlook.
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