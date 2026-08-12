ROUNDUP 2/Starkes Halbleitergeschäft
Jenoptik wird optimistischer für 2026
- Jenoptik profitiert vom KI-Boom und verdient mehr
- Halbleitergeschäft stärkt Prognose und Aufträge
- Autoindustrie belastet Segment mit roten Zahlen
(neu: Aussagen aus der Analystenkonferenz, Kurs)
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik profitiert weiter vom KI-Boom und hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Vor allem wegen der starken Entwicklung im Halbleiterbereich formuliert das Management seine Jahresziele nun etwas optimistischer. Schub gab zuletzt ein starker Auftragseingang nicht allein aus der Chipindustrie. Das hohe Buchungsniveau müsse sich aber nicht zwangsläufig auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, warnte Finanzchefin Prisca Havranek Kosicek in einer Analystenkonferenz am Mittwoch.
Unter dem neuen Vorstandschef Dominic Dorfner ist zudem die nach einem Personalwechsel oft übliche strategische Überprüfung angelaufen. Ergebnisse soll es aber nicht vor Jahresende geben. Der studierte Physiker löste Anfang August seinen langjährigen Vorgänger Stefan Träger an der Unternehmensspitze ab, der bereits Mitte Februar das Unternehmen verlassen hatte.
An der Börse blieb von den morgendlichen Gewinnen von bis zu 7 Prozent am Nachmittag noch ein Plus von rund vier Prozent. Damit setzt sich die jüngste Erholung fort, nachdem der Kurs zuvor von seinem Rekordhoch bei 48,42 Euro um fast ein Fünftel gefallen war. Mit 40,84 Euro kostet die Aktie aber immer noch mehr als doppelt so viel wie zum Jahreswechsel.
Jenoptik peilt für das Gesamtjahr nun einen Umsatz und die operative Marge (Ebitda-Marge) jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespannen an. Bislang ist für 2026 ein Erlösplus im einstelligen Prozentbereich vorgesehen und eine Marge von 19 bis 21 Prozent.
Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 3 Prozent auf 262 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro, die Marge von 16,7 auf 20,8 Prozent. Analysten hatten weniger erwartet. Nach Steuern verdiente Jenoptik 23 Millionen Euro, 43 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Der Konzern profitierte neben den Kostensenkungen des Vorjahres von einem besseren Produktmix, höherer Auslastung und einem kräftigen Ergebnissprung im Halbleiterbereich. Auch im Geschäft mit optischen und digitalen Systemen für Verkehrsüberwachung und öffentliche Sicherheit zog der Betriebsgewinn deutlich an. Das Segment "Metrology & Production Solutions" schrieb im zweiten Quartal dagegen rote Zahlen, unter anderem wegen der weiterhin schwierigen Lage der Autoindustrie.
Analysten reagierten positiv. Jefferies-Experte Henrik Paganetty sprach von einem starken Bericht. Der Auftragseingang habe im zweiten Quartal 15 Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen gelegen. Auch Malte Schaumann von Warburg Research hob den starken Auftragseingang hervor.
Noch im vergangenen Jahr hatte Jenoptik unter der schwächeren Nachfrage aus Chip- und Automobilindustrie gelitten und Umsatz und Gewinn eingebüßt. Seit der zweiten Jahreshälfte 2025 stabilisiert sich aber das Halbleitergeschäft, und seit Jahresbeginn ist eine echte Trendwende mit stark steigenden Aufträgen zu beobachten. Treiber ist das KI-Geschäft, da die Branche massiv in Rechenzentren und immer effizientere Chips für Künstliche Intelligenz investiert.
Im zweiten Quartal zog Jenoptik mit 366,6 Millionen Euro gut ein Drittel mehr Aufträge an Land als vor einem Jahr. Der Konzern beliefert unter anderem den weltgrößten Chipindustrieausrüster ASML . Laut Finanzchefin Havranek Kosicek trugen auch große Buchungen im Photonikbereich bei, insbesondere aus den Branchen Life Science und Verteidigung, die früher als erwartet eingingen.
Im Halbleiterbereich sei der Aufschwung "voll im Gange", ergänzte die Managerin. Für das zweite Halbjahr zeigte sie deshalb für das Halbleitergeschäft zuversichtlich, da es bisher keinerlei Vorzieheffekte gegeben habe. Eine direkte Fortschreibung der zuletzt außergewöhnlich hohen Bestellniveaus sei aber nicht zwingend zu erwarten.
Für den Hochlauf im Halbleitergeschäft baut Jenoptik selbst Kapazitäten und Belegschaft aktuell aus und fährt parallel die Lieferketten hoch. Echte Engpässe gebe es derzeit nicht, die Situation werde aber genau beobachtet.
Jenoptik ist aus dem Carl-Zeiss-Konzern hervorgegangen und hat in den vergangenen Jahren den Umbau zur Photonik vorangetrieben. Das Unternehmen fokussiert sich auf Wachstumsmärkte wie Halbleiter und Elektronik, Medizintechnik, Biowissenschaften und Smart Mobility.
Dazu trennte sich der Konzern von diversen Unternehmensteilen, etwa 2022 von der Militärtechniksparte Vincorion. Auf der Verkaufsliste steht noch der Automatisierungsspezialist Prodomax. An den strategischen Verkaufsabsichten habe sich trotz der zuletzt leicht verbesserten Auftragslage beim kanadische Unternehmen nichts geändert, so die Finanzvorständin./tav/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 1.582 auf Tradegate (12. August 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 615,99 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.231,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +4,21 %/+57,89 % bedeutet.
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https://www.jenoptik.de/news/pressemitteilungen/2026/08/12/auftrags-und-ergebnisplus-im-ersten-halbjahr-2026
„Wir haben im 1. Halbjahr eine besonders starke Nachfrage vor allem in unseren OEM-Geschäften gesehen, die auf die Bereiche Halbleiterausrüstung und Medizintechnik & Life Science sowie Verteidigung ausgerichtet sind. Da diese Entwicklung zum Teil durch einige Großaufträge getragen war, wird sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich im 2. Halbjahr so nicht fortsetzen“, so Dr. Ralf Kuschnereit, Chief Technology Officer und Chief Operating Officer der JENOPTIK AG.
„Ungeachtet dessen erwarten wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 und haben dementsprechend unsere Prognose in der oberen Hälfte der bisherigen Bandbreite präzisiert“, kommentiert Dr. Prisca Havranek-Kosicek, Finanzvorstand der JENOPTIK AG.
Ob das auch heute für steigende Kurse reicht?
Jenoptik: Das Comeback der deutschen Tech-Hoffnung?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Börse liebt Geschichten über Wiederauferstehungen. Und genau daran erinnert derzeit die Entwicklung der Aktie von Jenoptik. Noch vor wenigen Quartalen galt der Technologiekonzern aus Jena vielen Investoren als solide, aber etwas langweilige Industrieperle. Inzwischen hat sich das Bild dramatisch gewandelt: Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn zeitweise mehr als verdoppelt und zählt plötzlich zu den heißesten Werten im MDAX. Doch was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?
Vom DDR-Kombinat zum Hightech-Spezialisten
Jenoptik ist längst mehr als nur ein traditionsreicher Optikhersteller aus Thüringen. Der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren konsequent zu einem Photonik- und Halbleiterzulieferer mit hoher technologischer Eintrittsbarriere entwickelt. Vereinfacht gesagt liefert das Unternehmen Präzisionsoptik, Lasertechnik, Messtechnik und Automatisierungslösungen – unter anderem für die Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Verkehrstechnik und Verteidigungsanwendungen.
Besonders spannend ist die Rolle im Chipsektor. Jenoptik liefert Komponenten und Systeme für die Halbleiterausrüstungsindustrie und profitiert damit indirekt vom weltweiten KI- und Rechenzentrumsboom.
Der unsichtbare Gigant in der Lieferkette
In der Welt der Mikrochips ist Jenoptik ein unverzichtbarer Partner für die Großen der Branche, allen voran ASML. Wenn die Tech-Giganten dieser Welt nach immer kleineren und leistungsfähigeren Chips dürsten, ist Jenoptik derjenige, der die physikalischen Grenzen des Lichts austestet, um diese Fertigung überhaupt zu ermöglichen. Diese tiefe Integration in die globale Halbleiter-Lieferkette verschafft dem Unternehmen einen „Burggraben“, von dem andere Maschinenbauer nur träumen können. Man ist kein austauschbarer Zulieferer, sondern technologischer Co-Entwickler.
Die Zahlen: Weniger Umsatz, aber deutlich mehr Qualität
Das erste Quartal 2026 zeigte eindrucksvoll, warum Anleger derzeit wieder genauer hinschauen. Zwar lag der Umsatz mit 241,2 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig explodierte jedoch der Auftragseingang förmlich: plus 74 % auf 356,9 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit der Halbleiterindustrie.
Noch wichtiger: Die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Das Vorsteuerergebnis (EBIT) sprang um rund 53% auf 25,9 Millionen Euro, während der Nettogewinn sogar um mehr als 80% auf 16,8 Millionen Euro zulegte. Die EBITDA-Marge erreichte 18,4%.
Bemerkenswert ist dabei die Qualität des Wachstums. Der Umsatz steigt derzeit nicht explosionsartig, aber Jenoptik verdient mit jedem Euro Geschäft deutlich mehr Geld. Genau diese Entwicklung lieben Investoren an der Börse besonders.
Warum die Aktie plötzlich durch die Decke geht
Der starke Kursanstieg hat mehrere Ursachen. Erstens überraschte der Auftragseingang die Analysten massiv positiv. Teilweise lagen die Bestellungen rund 30% über den Markterwartungen.
Zweitens profitiert Jenoptik von einem regelrechten KI- und Halbleiterhype. Anleger suchen europaweit nach Unternehmen, die indirekt vom globalen Ausbau von Rechenzentren und Chipfabriken profitieren. Jenoptik erfüllt genau dieses Profil – allerdings mit deutlich kleinerer Marktkapitalisierung als viele internationale Konkurrenten. Dadurch wirken positive Nachrichten besonders stark auf den Kurs.
Drittens honoriert der Markt die strategische Fokussierung. Das Unternehmen hat margenschwächere Bereiche zurückgedrängt und konzentriert sich zunehmend auf wachstumsstarke Hochtechnologie-Anwendungen.
Viel Potenzial, aber auch hohe Erwartungen
Für 2026 erwartet Jenoptik weiterhin Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von 19 bis 21%. Die Richtung stimmt also eindeutig.
Die langfristigen Treiber wirken ebenfalls attraktiv: KI-Infrastruktur, optische Datenkommunikation, industrielle Automatisierung und moderne Messtechnik dürften in den kommenden Jahren hohe Investitionen auslösen. Gleichzeitig eröffnet die zunehmende Bedeutung europäischer Technologie- und Verteidigungsautonomie zusätzliche Chancen.
Allerdings ist inzwischen viel Optimismus im Kurs eingepreist. In den letzten 13 Monaten haben sich die Papiere verdreifacht. Damit wird die Aktie mittlerweile mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gehandelt. Sollte sich die Dynamik im Halbleitergeschäft abschwächen oder Großaufträge ausbleiben, könnte die Euphorie schnell abkühlen.
Genau darin liegt derzeit der spannende Balanceakt bei Jenoptik: Operativ läuft es so gut wie lange nicht mehr – doch die Börse verlangt inzwischen nahezu Perfektion.
Herzliche Grüße
Rene König
Redaktionsschluss: 17.05.2026 um 07 Uhr[/s]