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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: Home Depot, BHP, Klarna, Mutares, Einhell & Elmos Semiconductor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: Home Depot, BHP, Klarna, Mutares, Einhell & Elmos Semiconductor
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Untermehmenstermine

    00:30 Uhr, Australien: BHP Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Klarna Group, Q2-Zahlen
    08:30 Uhr, Deutschland: Einhell, Q2-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)
    10:30 Uhr, Deutschland: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.
    12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q2-Zahlen
    Deutschland: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen

    Konjunkturdaten

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 6/26
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
    14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 7/26
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 7/26
    15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 7/26
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.08.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:00GroßbritannienGBRILO Arbeitslosenquote (3M)
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    11:00Euro ZoneEURZEW Survey – Economic Sentiment
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    13:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    15:15USAUSAIndustrieproduktion (Monat)
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    12:00 WebinarHSBC: Daily Trading Live mit Jörg Scherer
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:00 WebinarWH SelfInvest: Die Revolution im Aktienhandel
    19.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

     

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