Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Home Depot, BHP, Klarna, Mutares, Einhell & Elmos Semiconductor
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
00:30 Uhr, Australien: BHP Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Klarna Group, Q2-Zahlen
08:30 Uhr, Deutschland: Einhell, Q2-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)
10:30 Uhr, Deutschland: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.
12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q2-Zahlen
Deutschland: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 6/26
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 7/26
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 7/26
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 7/26
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Claimant Count Change 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 13:45 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 15:15 USA Industrieproduktion (Monat)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|12:00
|Webinar
|HSBC: Daily Trading Live mit Jörg Scherer
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Die Revolution im Aktienhandel
|19.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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