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    AKTIEN IM FOKUS

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    Vestas sorgt für gute Stimmung in der Windkraftbranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Vestas hebt Jahresziele an und treibt Windaktien
    • Vestas-Aktien steigen um 18 Prozent auf Jahreshoch
    • Nordex und Siemens Energy folgen dem starken Anstieg
    AKTIEN IM FOKUS - Vestas sorgt für gute Stimmung in der Windkraftbranche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erhöhte Jahresziele von Vestas Wind Systems haben die Kurse von Europas Windkraftunternehmen am Donnerstag deutlich nach oben getrieben. Allen voran gewannen die Papiere der Dänen 18 Prozent und schafften es damit auf das höchste Niveau seit Anfang 2024. In ihrem Sog zogen Nordex um bis zu 7 Prozent an. Siemens Energy gewannen zeitweise über 4,5 Prozent und profitierten dabei auch von positiven Signalen aus dem KI-Bereich.

    Vestas habe die operativen Ergebniserwartungen im zweiten Quartal klar getoppt, konstatierte Ajay Patel von Goldman Sachs. Die erhöhten Jahresziele bedeuten nun 9 Prozent Spielraum für den EBIT-Marktkonsens 2026. Das Management habe sogleich betont, dass das seit langem gesteckte mittelfristige Margenziel von 10 Prozent in Sichtweite komme.

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    Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC hält die Prognoseerhöhung verglichen mit dem Ausmaß der positiven Überraschung sogar noch für zurückhaltend. Er lobte zudem ein "solides Aktienrückkaufprogramm"./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (12. August 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,89 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +24,39 %/+48,67 % bedeutet.





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