AKTIEN IM FOKUS 2
Jenoptik begehrt dank Zielen, Auftragslage und Lumentum
- Jenoptik erreicht nach Quartalszahlen Vierwochenhoch
- Optimistischere Jahresziele treiben die Erholung an
- KI-Boom stärkt Auftragseingang und Margenausblick
(Neu: mehr Details und Kommentare)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jenoptik haben am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht. Allerdings dauerte es im Laufe des Vormittags zunächst etwas, bis Anleger davon überzeugt waren, dass optimistischere Jahresziele dem Kurs auf seiner Erholung weiter helfen werden.
Nach Schwankungen im frühen Handel, die von Plus acht Prozent bis knapp ins Minus reichten, pendelte sich der Kurs zuletzt in der Mitte der Tagesspanne ein. Mit 40,80 Euro betrug das Plus zuletzt vier Prozent. Damit haben sie seit dem Zwischentief von Ende Juli fast 17 Prozent an Wert gewonnen. Zwischenzeitlich wurden also am Morgen Gewinne mitgenommen.
Als Zulieferer von Halbleiterausrüstern wie ASML hat das Photonik-Unternehmen im zweiten Quartal überraschend stark vom KI-Boom profitiert. Vor diesem Hintergrund werden Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen gesehen. Laut dem Jefferies-Analysten Henrik Paganetty haben die Auftragseingänge im zweiten Quartal die Erwartungen um 15 Prozent übertroffen.
Im Tagesverlauf weckten starke Resultate des US-Optoelektronik-Unternehmens Lumentum dann zusätzliches Interesse an der Jenoptik-Aktie. Die Titel des US-Konzerns wurden in New York vorbörslich mehr als acht Prozent höher gehandelt. Analysten äußern sich positiv zu den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals und zum Ausblick von Lumentum, da die Erwartungen übertroffen wurden.
"Aktien aus dem Optik-Bereich boomen, da sie im KI-Sektor eine Art Flaschenhals bilden", sagte Portfoliomanager Michael Monaghan von Founder ETFs mit Blick auf Lumentum. Diese Entwicklung stärke die Preissetzungsmacht, den Auftragseingang und die positive Dynamik, die neben Lumentum auch den Kurs von Jenoptik schon länger ausmachen - trotz einer zeitweisen Korrektur bis Ende Juli. Er geht davon aus, dass die Branchentitel ihren Aufwärtstrend fortsetzen, solange sich die Investitionen weiter beschleunigen.
Auch Jenoptik profitierte im zweiten Quartal von den Geschäften mit der Halbleiterindustrie. 2026 gehören die Titel der Jenaer - stark getrieben vom KI-Boom - mit einer Kursverdopplung neben Halbleiterausrüstern wie Aixtron und Suss Microtec oder dem Waferzulieferer Siltronic zu den besten MDax -Werten. Wegen der massiven Investitionen in Rechenzentren werde im KI-Bereich "eine deutlich positive Entwicklung erwartet", hieß es im Quartalsbericht von Jenoptik./tih/gl/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 32.571 auf Ariva Indikation (12. August 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,54 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,00 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -4,22 %/+66,48 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.jenoptik.de/news/pressemitteilungen/2026/08/12/auftrags-und-ergebnisplus-im-ersten-halbjahr-2026
„Wir haben im 1. Halbjahr eine besonders starke Nachfrage vor allem in unseren OEM-Geschäften gesehen, die auf die Bereiche Halbleiterausrüstung und Medizintechnik & Life Science sowie Verteidigung ausgerichtet sind. Da diese Entwicklung zum Teil durch einige Großaufträge getragen war, wird sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich im 2. Halbjahr so nicht fortsetzen“, so Dr. Ralf Kuschnereit, Chief Technology Officer und Chief Operating Officer der JENOPTIK AG.
„Ungeachtet dessen erwarten wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 und haben dementsprechend unsere Prognose in der oberen Hälfte der bisherigen Bandbreite präzisiert“, kommentiert Dr. Prisca Havranek-Kosicek, Finanzvorstand der JENOPTIK AG.
Ob das auch heute für steigende Kurse reicht?
Jenoptik: Das Comeback der deutschen Tech-Hoffnung?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Börse liebt Geschichten über Wiederauferstehungen. Und genau daran erinnert derzeit die Entwicklung der Aktie von Jenoptik. Noch vor wenigen Quartalen galt der Technologiekonzern aus Jena vielen Investoren als solide, aber etwas langweilige Industrieperle. Inzwischen hat sich das Bild dramatisch gewandelt: Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn zeitweise mehr als verdoppelt und zählt plötzlich zu den heißesten Werten im MDAX. Doch was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?
Vom DDR-Kombinat zum Hightech-Spezialisten
Jenoptik ist längst mehr als nur ein traditionsreicher Optikhersteller aus Thüringen. Der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren konsequent zu einem Photonik- und Halbleiterzulieferer mit hoher technologischer Eintrittsbarriere entwickelt. Vereinfacht gesagt liefert das Unternehmen Präzisionsoptik, Lasertechnik, Messtechnik und Automatisierungslösungen – unter anderem für die Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Verkehrstechnik und Verteidigungsanwendungen.
Besonders spannend ist die Rolle im Chipsektor. Jenoptik liefert Komponenten und Systeme für die Halbleiterausrüstungsindustrie und profitiert damit indirekt vom weltweiten KI- und Rechenzentrumsboom.
Der unsichtbare Gigant in der Lieferkette
In der Welt der Mikrochips ist Jenoptik ein unverzichtbarer Partner für die Großen der Branche, allen voran ASML. Wenn die Tech-Giganten dieser Welt nach immer kleineren und leistungsfähigeren Chips dürsten, ist Jenoptik derjenige, der die physikalischen Grenzen des Lichts austestet, um diese Fertigung überhaupt zu ermöglichen. Diese tiefe Integration in die globale Halbleiter-Lieferkette verschafft dem Unternehmen einen „Burggraben“, von dem andere Maschinenbauer nur träumen können. Man ist kein austauschbarer Zulieferer, sondern technologischer Co-Entwickler.
Die Zahlen: Weniger Umsatz, aber deutlich mehr Qualität
Das erste Quartal 2026 zeigte eindrucksvoll, warum Anleger derzeit wieder genauer hinschauen. Zwar lag der Umsatz mit 241,2 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig explodierte jedoch der Auftragseingang förmlich: plus 74 % auf 356,9 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit der Halbleiterindustrie.
Noch wichtiger: Die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Das Vorsteuerergebnis (EBIT) sprang um rund 53% auf 25,9 Millionen Euro, während der Nettogewinn sogar um mehr als 80% auf 16,8 Millionen Euro zulegte. Die EBITDA-Marge erreichte 18,4%.
Bemerkenswert ist dabei die Qualität des Wachstums. Der Umsatz steigt derzeit nicht explosionsartig, aber Jenoptik verdient mit jedem Euro Geschäft deutlich mehr Geld. Genau diese Entwicklung lieben Investoren an der Börse besonders.
Warum die Aktie plötzlich durch die Decke geht
Der starke Kursanstieg hat mehrere Ursachen. Erstens überraschte der Auftragseingang die Analysten massiv positiv. Teilweise lagen die Bestellungen rund 30% über den Markterwartungen.
Zweitens profitiert Jenoptik von einem regelrechten KI- und Halbleiterhype. Anleger suchen europaweit nach Unternehmen, die indirekt vom globalen Ausbau von Rechenzentren und Chipfabriken profitieren. Jenoptik erfüllt genau dieses Profil – allerdings mit deutlich kleinerer Marktkapitalisierung als viele internationale Konkurrenten. Dadurch wirken positive Nachrichten besonders stark auf den Kurs.
Drittens honoriert der Markt die strategische Fokussierung. Das Unternehmen hat margenschwächere Bereiche zurückgedrängt und konzentriert sich zunehmend auf wachstumsstarke Hochtechnologie-Anwendungen.
Viel Potenzial, aber auch hohe Erwartungen
Für 2026 erwartet Jenoptik weiterhin Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von 19 bis 21%. Die Richtung stimmt also eindeutig.
Die langfristigen Treiber wirken ebenfalls attraktiv: KI-Infrastruktur, optische Datenkommunikation, industrielle Automatisierung und moderne Messtechnik dürften in den kommenden Jahren hohe Investitionen auslösen. Gleichzeitig eröffnet die zunehmende Bedeutung europäischer Technologie- und Verteidigungsautonomie zusätzliche Chancen.
Allerdings ist inzwischen viel Optimismus im Kurs eingepreist. In den letzten 13 Monaten haben sich die Papiere verdreifacht. Damit wird die Aktie mittlerweile mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gehandelt. Sollte sich die Dynamik im Halbleitergeschäft abschwächen oder Großaufträge ausbleiben, könnte die Euphorie schnell abkühlen.
Genau darin liegt derzeit der spannende Balanceakt bei Jenoptik: Operativ läuft es so gut wie lange nicht mehr – doch die Börse verlangt inzwischen nahezu Perfektion.
Herzliche Grüße
Rene König
Redaktionsschluss: 17.05.2026 um 07 Uhr[/s]