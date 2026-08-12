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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Jenoptik begehrt dank Zielen, Auftragslage und Lumentum

    Für Sie zusammengefasst
    • Jenoptik erreicht nach Quartalszahlen Vierwochenhoch
    • Optimistischere Jahresziele treiben die Erholung an
    • KI-Boom stärkt Auftragseingang und Margenausblick
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Jenoptik begehrt dank Zielen, Auftragslage und Lumentum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: mehr Details und Kommentare)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jenoptik haben am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht. Allerdings dauerte es im Laufe des Vormittags zunächst etwas, bis Anleger davon überzeugt waren, dass optimistischere Jahresziele dem Kurs auf seiner Erholung weiter helfen werden.

    Nach Schwankungen im frühen Handel, die von Plus acht Prozent bis knapp ins Minus reichten, pendelte sich der Kurs zuletzt in der Mitte der Tagesspanne ein. Mit 40,80 Euro betrug das Plus zuletzt vier Prozent. Damit haben sie seit dem Zwischentief von Ende Juli fast 17 Prozent an Wert gewonnen. Zwischenzeitlich wurden also am Morgen Gewinne mitgenommen.

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    Als Zulieferer von Halbleiterausrüstern wie ASML hat das Photonik-Unternehmen im zweiten Quartal überraschend stark vom KI-Boom profitiert. Vor diesem Hintergrund werden Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen gesehen. Laut dem Jefferies-Analysten Henrik Paganetty haben die Auftragseingänge im zweiten Quartal die Erwartungen um 15 Prozent übertroffen.

    Im Tagesverlauf weckten starke Resultate des US-Optoelektronik-Unternehmens Lumentum dann zusätzliches Interesse an der Jenoptik-Aktie. Die Titel des US-Konzerns wurden in New York vorbörslich mehr als acht Prozent höher gehandelt. Analysten äußern sich positiv zu den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals und zum Ausblick von Lumentum, da die Erwartungen übertroffen wurden.

    "Aktien aus dem Optik-Bereich boomen, da sie im KI-Sektor eine Art Flaschenhals bilden", sagte Portfoliomanager Michael Monaghan von Founder ETFs mit Blick auf Lumentum. Diese Entwicklung stärke die Preissetzungsmacht, den Auftragseingang und die positive Dynamik, die neben Lumentum auch den Kurs von Jenoptik schon länger ausmachen - trotz einer zeitweisen Korrektur bis Ende Juli. Er geht davon aus, dass die Branchentitel ihren Aufwärtstrend fortsetzen, solange sich die Investitionen weiter beschleunigen.

    Auch Jenoptik profitierte im zweiten Quartal von den Geschäften mit der Halbleiterindustrie. 2026 gehören die Titel der Jenaer - stark getrieben vom KI-Boom - mit einer Kursverdopplung neben Halbleiterausrüstern wie Aixtron und Suss Microtec oder dem Waferzulieferer Siltronic zu den besten MDax -Werten. Wegen der massiven Investitionen in Rechenzentren werde im KI-Bereich "eine deutlich positive Entwicklung erwartet", hieß es im Quartalsbericht von Jenoptik./tih/gl/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 32.571 auf Ariva Indikation (12. August 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,00 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -4,22 %/+66,48 % bedeutet.





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