Merkur Privatbank - Wende oder nur Erholungsrallye?

Die Merkur Privatbank leidet nach wie vor unter der Immobilien-Krise in Deutschland. Die Risikovorsorge musste weiter erhöht werden, was das Ergebnis belastet. Eine Stütze für die inhabergeführte Münchner Bank ist die Vermögensverwaltung. Nach einem scharfen Einbruch, konnte sich der Kurs der Merkur Privatbank-Aktie inzwischen wieder spürbar erholen. Weiterlesen