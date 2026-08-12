Burry warnt vor Nvidia: Dieser 500-Milliarden-Dollar-Trick erinnert ihn an 2005

Michael Burry sieht im KI-Boom Parallelen zu den Jahren vor der Finanzkrise – und nimmt dabei vor allem Nvidias geplante 500-Milliarden-Dollar-Finanzierungsplattform ins Visier. In einem Beitrag auf Substack verglich der durch "The Big Short" bekannt gewordene Investor die heutige Situation ausdrücklich mit dem Jahr 2005, kurz vor dem Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes. Damals hielt Goldman Sachs eine komplexe Hypothekenposition im Milliardenwert, die noch weiterverkauft wurde, obwohl die Risiken im System bereits sichtbar waren. Für Burry ist genau das die Warnung: Gefährliche Strukturen können lange weiterlaufen, bevor sie kippen.

Zusätzlichen Stoff liefert Nvidias neue Finanzierungsplattform. Der Chipkonzern will gemeinsam mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital für KI-Infrastruktur mobilisieren. Finanziert werden sollen unter anderem Rechenzentren, Chipfabriken und Energieprojekte. Nvidia könnte bei einzelnen Transaktionen Garantien von bis zu 25 Prozent des Restwerts seiner Chips übernehmen. Das Kapital soll von Drittinvestoren kommen, die Projekte würden jeweils separat geprüft.

Auf X bezeichnete Burry die Konstruktion als "500-Milliarden-Dollar-Nvidia-Wall-Street-Trick". Er kritisierte vor allem, dass die Finanzierung über Private-Credit-Strukturen von Private-Equity-Häusern läuft. Sinngemäß lautet seine Warnung: neues Etikett, altes Spiel.