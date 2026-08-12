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    Mastercard und PaidBy von Xryma

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    Eine strategische Partnerschaft eröffnet grenzüberschreitende A2A-Zahlungen

    Mastercard und Xryma setzen auf die Zukunft des Zahlungsverkehrs: Mit der Integration der Open-Banking-Plattform PaidBy wollen beide Unternehmen grenzüberschreitende Konto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) international skalieren. Die Partnerschaft könnte einen wichtigen Schritt hin zu schnelleren, günstigeren und effizienteren Zahlungen im globalen E-Commerce markieren – und kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem Xryma die Prospektgenehmigung für den geplanten Börsengang an der Euronext Paris erhalten hat.

     

    Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die weltweite Nachfrage nach schnelleren Zahlungsabwicklungen, geringeren Transaktionskosten und einer besseren Transparenz der Cashflows rasant wächst. Unternehmen suchen zunehmend nach Alternativen zu traditionellen Zahlungsnetzwerken für grenzüberschreitende Transaktionen.

     

    Während sich das globale E-Commerce-Ökosystem grundlegend verändert, sind Open-Banking-Zahlungen bislang weitgehend auf nationale Märkte beschränkt. Händler sind dadurch gezwungen, mit fragmentierten Zahlungslösungen zu arbeiten, was ihre internationale Skalierung erheblich erschwert.

     

    Eine aktuelle Branchenstudie von Juniper Research prognostiziert, dass das weltweite Transaktionsvolumen über Open-Banking-Schnittstellen bis zum Ende des Jahrzehnts mehrere hundert Milliarden US-Dollar übersteigen wird. Vor diesem makroökonomischen Hintergrund markiert die im Juni 2026 angekündigte strategische Partnerschaft zwischen Mastercard und PaidBy, der Open-Banking-Plattform der Xryma Plc (ehemals ISX Financial EU Plc), einen grundlegenden Wandel bei der internationalen Skalierung von Open-Banking-Zahlungen.

     

    Die Kooperation richtet sich an internationale Händler, Zahlungsdienstleister (Payment Service Provider, PSPs) und Plattformbetreiber. Sie überwindet die bisherige nationale Begrenzung von Open-Banking-Anwendungen und schafft eines der ersten skalierbaren Modelle für grenzüberschreitende Konto-zu-Konto-Zahlungen (Account-to-Account, A2A). „Durch die Bündelung von Konnektivität, Orchestrierung und Abwicklung innerhalb eines einheitlichen Rahmens können Händler von fragmentierten A2A-Lösungen zu einem echten internationalen Zahlungserlebnis wechseln“, erklärte Nikogiannis Karantzis, Group Chief Executive Officer und Managing Director der Xryma Plc.

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    IRW Press
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    Mastercard und PaidBy von Xryma Eine strategische Partnerschaft eröffnet grenzüberschreitende A2A-Zahlungen Xryma_12-08-2026_DEPRcomMastercard und Xryma setzen auf die Zukunft des Zahlungsverkehrs: Mit der Integration der Open-Banking-Plattform PaidBy wollen beide Unternehmen grenzüberschreitende Konto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) international skalieren. Die …
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