Altersvorsorgedepot – Renditechancen am Kapitalmarkt voll ausschöpfen

Paradigmenwechsel in der privaten Vorsorge: Das Aus für die klassische Riester-Rente Die Zeiten starrer Kapitalgarantien und hoher Verwaltungskosten neigen dazu, endgültig der Vergangenheit anzugehören. Ab dem 1. Januar 2027 hält das neue Altersvorsorgedepot Einzug in die deutsche Finanzlandschaft – ein Schritt, der als einer der bedeutendsten Einschnitte für private Anleger gilt. Thomas Soltau, Vorstand bei Smartbroker+ und ehemaliges Mitglied im Digital Finance Forum des BMF, beleuchtet in diesem Webinar, warum die Riester-Rente nach 25 Jahren weitgehend gescheitert ist und wie Privatanleger mit echten Kapitalmarktinvestitionen künftig effizienter fürs Alter vorsorgen können.

Renditechancen am Kapitalmarkt voll ausschöpfen

Im Zentrum des neuen Konzepts steht der direkte Zugang zu ETFs, Fonds und Anleihen ohne den Zwang zur ertragsschädlichen Beitragsgarantie. Das bedeutet: Bessere Chancen auf den Zinseszins-Effekt, volle Transparenz und staatliche Förderungen – darunter bis zu 540 Euro Grundzulage sowie attraktive Kinderboni – die direkt in das eigene Portfolio fließen. Im Video wird detailliert erklärt, wie Anleger zwischen dem automatisierten Standarddepot mit Lifecycle-Strategie und dem flexiblen freien Depot wählen können, welche steuerlichen Vorteile in der Ansparphase greifen und was beim Übertrag von bestehenden Altverträgen zu beachten ist.