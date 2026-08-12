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    Altersvorsorgedepot – Renditechancen am Kapitalmarkt voll ausschöpfen

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    Paradigmenwechsel in der privaten Vorsorge: Das Aus für die klassische Riester-Rente Die Zeiten starrer Kapitalgarantien und hoher Verwaltungskosten neigen dazu, endgültig der Vergangenheit anzugehören. Ab dem 1. Januar 2027 hält das neue Altersvorsorgedepot Einzug in die deutsche Finanzlandschaft – ein Schritt, der als einer der bedeutendsten Einschnitte für private Anleger gilt. Thomas Soltau, Vorstand bei Smartbroker+ und ehemaliges Mitglied im Digital Finance Forum des BMF, beleuchtet in diesem Webinar, warum die Riester-Rente nach 25 Jahren weitgehend gescheitert ist und wie Privatanleger mit echten Kapitalmarktinvestitionen künftig effizienter fürs Alter vorsorgen können.

    Renditechancen am Kapitalmarkt voll ausschöpfen

    Im Zentrum des neuen Konzepts steht der direkte Zugang zu ETFs, Fonds und Anleihen ohne den Zwang zur ertragsschädlichen Beitragsgarantie. Das bedeutet: Bessere Chancen auf den Zinseszins-Effekt, volle Transparenz und staatliche Förderungen – darunter bis zu 540 Euro Grundzulage sowie attraktive Kinderboni – die direkt in das eigene Portfolio fließen. Im Video wird detailliert erklärt, wie Anleger zwischen dem automatisierten Standarddepot mit Lifecycle-Strategie und dem flexiblen freien Depot wählen können, welche steuerlichen Vorteile in der Ansparphase greifen und was beim Übertrag von bestehenden Altverträgen zu beachten ist.






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Altersvorsorgedepot – Renditechancen am Kapitalmarkt voll ausschöpfen ´ Paradigmenwechsel in der privaten Vorsorge: Das Aus für die klassische Riester-Rente Die Zeiten starrer Kapitalgarantien und hoher Verwaltungskosten neigen dazu, endgültig der Vergangenheit anzugehören. Ab dem 1. Januar 2027 hält das neue …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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