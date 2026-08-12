Ist der Höhenflug des Deutschen Aktienindex gerechtfertigt?

Was steckt hinter der aktuellen DAX-Rally? Ob der Höhenflug des deutschen Index auf Übertreibungen basiert oder die deutschen Titel doch attraktive Bewertungen und die Chance auf einen geopolitischen „Bonus“ haben und warum wir den DAX nicht als Alternative, aber als interessante Ergänzung zum US-Markt sehen, erfahren Sie hier.

Der DAX eilt im August von einem Allzeithoch zum nächsten und legt damit eine beeindruckende Aufholjagd hin. Auf Jahressicht steht ein Plus von 7,9 Prozent zu Buche – ein bemerkenswerter Turnaround nach einer längeren Phase als Nachzügler im europäischen Vergleich. Doch was steckt hinter dieser Rally? Hier geht’s zur Kolumne der Börse München...