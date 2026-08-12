Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie

Ein Kupferkabel, das Server in Rechenzentren verbindet, stößt bei den heutigen Datenmengen an eine physikalische Grenze. Je mehr Bits pro Sekunde übertragen werden, desto mehr Energie geht als Wärme verloren. Mit steigenden Übertragungsraten nimmt dieser Effekt überproportional zu. Genau dieses Problem hat sich mit dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) zu einem der größten Engpässe der digitalen Infrastruktur entwickelt. Beim Training großer KI-Modelle müssen zehntausende Grafikchips kontinuierlich Daten austauschen, was die Kabel zwischen ihnen an ihre Belastungsgrenze bringt. Die Industrie setzt deshalb auf optische Datenübertragung über Glasfasern statt elektrischer Signale. Dieser Wandel ist bereits weit fortgeschritten: Bei den optischen Transceivern, den Modulen, die Server und Switches in Rechenzentren miteinander verbinden, steigt der Anteil mit einer Übertragungsrate von 800 Gigabit pro Sekunde oder laut Trendforce von 19,5 Prozent im Jahr 2024 auf über 60 Prozent im Jahr 2026 (TrendForce). Diese Prognosen beruhen auf Schätzungen externer Marktbeobachter. Eine tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

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