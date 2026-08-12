Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
Kupfer war jahrzehntelang das Rückgrat der Rechenzentren. Nun wird es zum Flaschenhals der KI-Revolution. Die Antwort der Industrie: Licht statt Strom. Denn statt Daten als elektrische Signale durch Kupfer zu schicken, setzt die Industrie zunehmend auf optische Netzwerke, die Daten als Lichtimpulse durch Glasfasern übertragen. Das ermöglicht einen schnellen und energieeffizienten Austausch riesiger Datenmengen und macht optische Technologien zu einer zentralen Voraussetzung für Cloud-Infrastrukturen und moderne KI-Anwendungen. Mit dem weltweiten Ausbau dieser Infrastruktur dürfte die Bedeutung photonischer Technologien weiterwachsen. Ein Blick auf den strukturellen Wachstumstrend, der die digitale Infrastruktur neu verkabelt. Wir stellen die Analyse von Vontobel vor, die mit der WKN BD0SLX einen passenden Index-Tracker anbieten.
Vom Nischenthema zur tragenden Säule der KI-Infrastruktur
Ein Kupferkabel, das Server in Rechenzentren verbindet, stößt bei den heutigen Datenmengen an eine physikalische Grenze. Je mehr Bits pro Sekunde übertragen werden, desto mehr Energie geht als Wärme verloren. Mit steigenden Übertragungsraten nimmt dieser Effekt überproportional zu. Genau dieses Problem hat sich mit dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) zu einem der größten Engpässe der digitalen Infrastruktur entwickelt. Beim Training großer KI-Modelle müssen zehntausende Grafikchips kontinuierlich Daten austauschen, was die Kabel zwischen ihnen an ihre Belastungsgrenze bringt. Die Industrie setzt deshalb auf optische Datenübertragung über Glasfasern statt elektrischer Signale. Dieser Wandel ist bereits weit fortgeschritten: Bei den optischen Transceivern, den Modulen, die Server und Switches in Rechenzentren miteinander verbinden, steigt der Anteil mit einer Übertragungsrate von 800 Gigabit pro Sekunde oder laut Trendforce von 19,5 Prozent im Jahr 2024 auf über 60 Prozent im Jahr 2026 (TrendForce). Diese Prognosen beruhen auf Schätzungen externer Marktbeobachter. Eine tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.