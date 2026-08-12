US-Inflation kühlt ab: Doch Iran, KI und die Kernrate bremsen die Fed

Die Jahresrate lag wie vorab erwartet bei 3,4 Prozent, und damit unter dem Juni-Wert von 3,5 Prozent. Die Kernrate, also die Teuerung ohne Energie und Lebensmittel, stieg monatlich um 0,2 Prozent und auf Jahressicht um 2,5 Prozent.

Die US-Inflation hat sich im Juli leicht beruhigt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mitteilte.

Die US-Börsen reagierten vorbörslich mit Gewinnen auf die frischen Inflationszahlen. Der Nasdaq liegt kurz vor US-Marktstart knapp 1 Prozent im Plus, der S&P 500 rund 0,5 Prozent.

"Langsam, aber sicher setzt sich der disinflationäre Kurs fort, und die Kernrate liefert zum dritten Mal in Folge einen ermutigenden Wert. Bei allen Fed-Sitzungen in naher Zukunft muss die Möglichkeit einer Überraschung einkalkuliert werden, doch wir gehen weiterhin davon aus, dass die Fed eine Zinserhöhung knapp vermeiden kann", erklärt Natixis-Ökonom Christopher Hodge gegenüber Bloomberg.

Zusätzlichen Preisdruck erzeugt der Boom rund um künstliche Intelligenz: Die enorme Nachfrage nach Rechenzentren und der dafür nötigen Infrastruktur treibt die Kosten für Baumaterialien und Hardware in die Höhe.

Die Konsumenten in den USA zeigen sich bislang widerstandsfähig, doch nach fünf Jahren erhöhter Inflation und einem zunehmend unsicheren Arbeitsmarkt wächst die Erschöpfung. Die moderaten Monatswerte von Juni und Juli deuten immerhin darauf hin, dass der energiebedingte Inflationsschub vom Frühjahr langsam nachlässt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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