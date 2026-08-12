Nebius Group Registered (A) Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 12.08.2026

Die Nebius Group Registered (A) Aktie konnte bisher um +9,93 % auf 194,10€ zulegen. Das sind +17,53 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nebius Group Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +9,85 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 194,10€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Nebius Group Registered (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,01 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -8,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +147,37 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,60 % 1 Monat -6,47 % 3 Monate +15,01 % 1 Jahr +196,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der Nebius-Aktie nach starken CoreWeave-Zahlen und die Erwartungen an den anstehenden Quartalsbericht. Diskutiert werden die hohe Volatilität sowie Michael Burrys Short-These zu Leasingverpflichtungen, GPU-Abschreibungen und kreditfinanzierter Expansion. Befürworter verweisen dagegen auf langfristige Verträge mit Microsoft und Meta, starkes Umsatzwachstum, positive EBITDA-Entwicklung, hohe Liquidität und die anhaltende KI-Nachfrage.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,16 Mrd.EUR € wert.

Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS), the AI cloud company, today announced its unaudited financial results for the three and six months ended June 30, 2026. This press release features multimedia. View the full release here: …

Nebius Group Nebius reports second quarter 2026 financial results 12-Aug-2026 / 13:38 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Nebius reports second quarter 2026 financial results Amsterdam, August 12, …

Im Fahrwasser von CoreWeave hat die Aktie des niederländischen Neocloud-Anbieters Nebius heute kräftig zugelegt. Der CoreWeave-Konkurrent wird vor dem US-Börsenstart seine Bücher öffnen.

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.