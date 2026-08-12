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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie gut behauptet +1,27 % - 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +1,27 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie gut behauptet +1,27 % - 12.08.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.08.2026

    Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +1,27 % auf 190,84 zulegen. Das sind +2,40  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 190,84, mit einem Plus von +1,27 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die NVIDIA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +17,99 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,54 %
    1 Monat +4,35 %
    3 Monate +2,12 %
    1 Jahr +20,95 %
    Stand: 12.08.2026, 15:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Bewertung und die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Skeptiker befürchten schwache Zahlungsbereitschaft, gekündigte KI-Abos, steigenden Kapitalbedarf und einen deutlichen Kursrückgang. Andere verweisen auf NVIDIAs starke Prognosen, hohes Data-Center-Wachstum, enorme Cashflows sowie anhaltende Nachfrage durch Inference, Networking, Robotik und Automotive. Mit einem KGV um 21 gilt die Aktie im historischen Vergleich nicht als überteuert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +1,72 %
    +0,54 %
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    +1.015,09 %
    +13.707,91 %
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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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