Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 12.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Advanced Micro Devices. Sie steigt um +1,84 % auf 418,40€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +0,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 418,40€, mit einem Plus von +1,84 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Advanced Micro Devices einen Gewinn von +7,26 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -2,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,26 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +124,04 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,30 % 1 Monat -13,26 % 3 Monate +7,26 % 1 Jahr +177,47 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 12.08.2026, 15:02 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 681,59 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,29 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,31 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,21 %. Broadcom legt um +1,94 % zu

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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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