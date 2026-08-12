SpaceX Aktie gewinnt an Wert - 12.08.2026

Der heutige Anstieg bei SpaceX konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,07 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SpaceX Aktie. Mit einer Performance von +1,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,59 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 116,70€, mit einem Plus von +1,00 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um +14,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SpaceX einen Rückgang von -12,07 %.

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SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,16 % 1 Monat -7,60 % 3 Monate -12,07 % 1 Jahr -12,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 15:03 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kontroverse Bewertung der SpaceX-Aktie: Morgan Stanley bestätigt 300 Dollar und nennt 600 Dollar im Bull-Case, getragen von hohen KI-Umsatzerwartungen für Cursor. Skeptiker halten die Aktie trotz geringer Handelbarkeit und begrenzter Fundamentaldaten für überbewertet und sehen den Großteil der Kursreise als abgeschlossen. Diskutiert werden zudem der nächste Unlock, mögliche Verkäufe oder Absicherungen von Altinvestoren sowie eine zunächst seitwärts gerichtete Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 901,24 Mrd. € wert.

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Im Fahrwasser von CoreWeave hat die Aktie des niederländischen Neocloud-Anbieters Nebius heute kräftig zugelegt. Der CoreWeave-Konkurrent wird vor dem US-Börsenstart seine Bücher öffnen.

CoreWeave verdoppelt den Umsatz, hebt die Prognose an und türmt einen Auftragsberg von 104 Milliarden US-Dollar auf. Die Aktie legt zu, doch Wachstum und Schulden erreichen extreme Dimensionen.

So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,42 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,54 %. Northrop Grumman verliert -0,12 %

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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