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E.ON - Aktie zeigt Schwäche - 12.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die E.ON Aktie bisher Verluste von -2,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.
E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.
E.ON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die E.ON Aktie. Mit einer Performance von -2,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute bei der E.ON Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die E.ON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,34 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,88 % gewonnen.
E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,53 %
|1 Monat
|-2,02 %
|3 Monate
|+4,34 %
|1 Jahr
|+19,10 %
Informationen zur E.ON Aktie
Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,43 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von E.ON
Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. ENGIE notiert im Minus, mit -0,50 %. RWE notiert im Plus, mit +1,08 %. Iberdrola legt um +0,73 % zu
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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.