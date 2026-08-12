E.ON - Aktie zeigt Schwäche - 12.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die E.ON Aktie. Mit einer Performance von -2,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute bei der E.ON Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die E.ON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,34 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,88 % gewonnen.

E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,53 % 1 Monat -2,02 % 3 Monate +4,34 % 1 Jahr +19,10 %

Informationen zur E.ON Aktie

Stand: 12.08.2026, 15:03 Uhr

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,43 Mrd. € wert.

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Die Betreiber der großen Stromnetze in Deutschland erwarten durch die Sonnenfinsternis am Abend keine Auswirkungen auf die Stromversorgung. Die Sonnenfinsternis führe dazu, dass die Einspeisung aus Photovoltaikanlagen etwas früher abnehme als an …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von E.ON

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. ENGIE notiert im Minus, mit -0,50 %. RWE notiert im Plus, mit +1,08 %. Iberdrola legt um +0,73 % zu

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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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