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    Karbon-X und Core Energy unterzeichnen Absichtserklärung zur Erkundung einer kommerziellen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Südamerika

    Karbon-X und Core Energy unterzeichnen Absichtserklärung zur Erkundung einer kommerziellen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Südamerika
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Die Zusammenarbeit bietet Karbon-X die Möglichkeit, seine Kompetenzen in den Bereichen Projektentwicklung und CO2-Markt auf die kommerzielle Verkehrsinfrastruktur in der Region des Südkegels anzuwenden.

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 12. August 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, gab heute bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) mit Core Energy („Core Energy“) unterzeichnet hat, um ein potenzielles Projekt für eine kommerzielle Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge („EV“) in Südamerika zu prüfen.

     

    Die geplante Zusammenarbeit soll die lokalen Projektentwicklungskompetenzen von Core Energy mit der Erfahrung von Karbon-X bei der Bewertung und Entwicklung von Klimaprojekten und Möglichkeiten auf dem CO2-Markt zusammenführen. In der ersten Sondierungsphase wollen die Unternehmen gemeinsam die vorläufigen technischen und wirtschaftlichen Aspekte des Projekts bewerten und ein Konzeptpapier erstellen, in dem das vorgeschlagene Infrastrukturmodell und seine potenziellen ökologischen Vorteile dargelegt werden.

     

    Die Parteien werden zudem prüfen, ob der Aufbau und der Betrieb der vorgeschlagenen Ladeinfrastruktur die künftige Generierung von Emissionsgutschriften unterstützen könnten. Eine mögliche Generierung von Emissionsgutschriften würde von den Ergebnissen der vorläufigen Bewertung, dem Fortschritt des Projekts und der Erfüllung der geltenden Anforderungen abhängen.

     

    Die explorative Zusammenarbeit bietet Karbon-X die Gelegenheit, seine Projektentwicklungsaktivitäten auf die kommerzielle Verkehrsinfrastruktur auszuweiten und eine zusätzliche potenzielle Quelle für künftige CO2-Projektmöglichkeiten zu evaluieren. Sollten die Vorarbeiten eine weitere Vertiefung rechtfertigen, würden Karbon-X und Core Energy den Umfang und die wirtschaftlichen Bedingungen etwaiger nachfolgender Entwicklungsaktivitäten im Rahmen einer separaten Vereinbarung festlegen.

     

    „Die Elektrifizierung gewerblicher Fahrzeugflotten bietet die Chance, unverzichtbare Infrastrukturinvestitionen mit messbaren Emissionsminderungen zu verbinden“, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. „Diese anfängliche Zusammenarbeit mit Core Energy ermöglicht es uns, eine praktische Möglichkeit zur Dekarbonisierung in einem wichtigen südamerikanischen Markt zu bewerten und gleichzeitig unsere technischen Kompetenzen sowie unsere Fähigkeiten in der Entwicklung von CO2-Projekten bereits in einem frühen Stadium einzubringen. Wir freuen uns darauf, die Machbarkeit des Projekts zu prüfen und festzustellen, ob eine solide Grundlage für eine zukünftige Entwicklung vorhanden ist.“

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