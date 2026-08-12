Xiaomi - Aktie mit schwachem Handelstag - 12.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,94 % verliert die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,9040€, mit einem Minus von -1,94 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Xiaomi abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,40 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi -33,63 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,42 % 1 Monat -0,73 % 3 Monate -15,40 % 1 Jahr -48,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 15:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Xiaomis zweigeteilte Entwicklung: Das Smartphonegeschäft verliert deutlich an Dynamik, während die Autosparte trotz laufender Verluste wächst und neue Modelle sowie hohe Vorbestellungen für positive Impulse sorgen. Anleger sehen darin eine breitere Aufstellung und weniger Abhängigkeit vom Telefongeschäft. Zudem wird Xiaomis starke Position bei E-Scootern als Wachstumspotenzial bewertet. Die Aktie hat sich zuletzt leicht erholt und gilt mehreren Nutzern langfristig als interessant.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,17 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,50 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +8,43 %.

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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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