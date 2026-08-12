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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie fällt um -1,05 % - 12.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die adidas Aktie bisher Verluste von -1,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie fällt um -1,05 % - 12.08.2026
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    adidas Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2026

    Mit einer Performance von -1,05 % musste die adidas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der adidas Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,79 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 160,50, mit einem Minus von -1,05 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,57 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -4,61 % verloren.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,10 %
    1 Monat -10,47 %
    3 Monate +14,57 %
    1 Jahr -2,36 %
    Stand: 12.08.2026, 15:07 Uhr

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,84 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 12.08. - MDAX stark +0,78 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. PUMA notiert im Plus, mit +0,19 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -1,32 %.

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    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    -0,83 %
    -2,10 %
    -10,47 %
    +14,57 %
    -2,36 %
    -9,09 %
    -47,26 %
    +4,95 %
    +1.616,28 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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