Deutsche Telekom Aktie unter Verkaufsdruck - 12.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Mit einer Performance von -1,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Telekom-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,89 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +2,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Telekom +2,81 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,81 % 1 Monat +8,92 % 3 Monate +3,89 % 1 Jahr -4,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 15:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsperspektiven der Deutschen Telekom. Diskutiert wird, ob Starlink künftig zum direkten Konkurrenten im Mobilfunk wird oder als Ergänzung für Funklöcher dient. Skeptiker sehen darin langfristigen Druck auf T-Mobile und die Telekom-Aktie, während andere das Geschäftsmodell weiterhin als robust und wachstumsorientiert bewerten. Zudem stehen das langsame Aktienrückkaufprogramm, mögliche höhere Rückkäufe sowie Dividendenspekulationen im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,47 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,19 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,90 %. Telefonica verliert -0,68 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,53 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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