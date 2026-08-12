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    Reisechaos nach Ätna-Ausbruch - Flughafen-Sperre verlängert

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Catania bleibt bis Donnerstag gesperrt
    • Ätna stößt weiter Asche und glühende Brocken aus
    • Reisende weichen auf Palermo oder den Zug aus
    Reisechaos nach Ätna-Ausbruch - Flughafen-Sperre verlängert
    Foto: Siarhei - 356130783

    CATANIA (dpa-AFX) - Der Flughafen von Catania bleibt wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna weiter gesperrt. Der Airport auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wegen der Sperre des Luftraums mindestens bis Donnerstag 16.00 Uhr geschlossen - zunächst hatte die Sperre bis Mittwoch 18.00 Uhr gegolten. Betroffen von den Einschränkungen sind Tausende Urlauber auch aus dem Ausland.

    Europas aktivster Vulkan stößt bereits seit Freitag große Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus. Aus zwei Schloten in 2.360 Metern und 2.750 Metern Höhe drangen nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie dicke Lavaströme nach draußen. Zuletzt bildeten sich zwei weitere neue Lavaströme, die aus dem Vulkan herausflossen.

    Viele wollen nun den Zug nehmen

    Seit Freitag ist der Flugbetrieb bereits beeinträchtigt. Komplett gesperrt ist der Luftraum erst seit wenigen Tagen. Jetzt im Hochsommer mitten in der Urlaubszeit, wenn auch viele Reisende aus dem Ausland auf der Insel sind, sorgt das für große Probleme. Bei der Abreise versuchen nun viele, auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder auf den Zug auszuweichen./rme/DP/he






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