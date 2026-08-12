ServiceNow Aktie heute im Minus (107,20€) - 12.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von -2,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ServiceNow-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +40,67 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +7,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,97 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -16,69 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,58 % 1 Monat +16,97 % 3 Monate +40,67 % 1 Jahr -25,23 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 12.08.2026, 15:13 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,93 Mrd. € wert.

PORTO, Portugal, 12. August 2026 /PRNewswire/ - Die Lösung wird der norwegischen Polizei landesweit dabei helfen, eine effektive Schichtplanung und Kapazitätsplanung sicherzustellen, einen Überblick über die verfügbaren Kompetenzen zu verschaffen, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. IBM notiert im Minus, mit -1,21 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,94 %. Oracle legt um +3,86 % zu

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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