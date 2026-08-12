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ServiceNow Aktie heute im Minus (107,20€) - 12.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die ServiceNow Aktie bisher Verluste von -2,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.
ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.
ServiceNow Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von -2,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ServiceNow-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +40,67 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +7,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,97 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -16,69 % verloren.
ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,58 %
|1 Monat
|+16,97 %
|3 Monate
|+40,67 %
|1 Jahr
|-25,23 %
Informationen zur ServiceNow Aktie
Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,93 Mrd. € wert.
SISQUAL WFM liefert eine Workforce-Management-Lösung (WFM) an die norwegische Polizei. Gemeinsam mit dem lokalen Partner Devoteam hat SISQUAL WFM den Zuschlag für einen bedeutenden öffentlichen Auftrag zur Bereitstellung einer Workforce-Management-Lösung
PORTO, Portugal, 12. August 2026 /PRNewswire/ - Die Lösung wird der norwegischen Polizei landesweit dabei helfen, eine effektive Schichtplanung und Kapazitätsplanung sicherzustellen, einen Überblick über die verfügbaren Kompetenzen zu verschaffen, …
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.
Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. IBM notiert im Minus, mit -1,21 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,94 %. Oracle legt um +3,86 % zu
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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.