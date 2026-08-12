Diese AAA-Assets rentieren achtmal höher als US-Treasuries

US-amerikanische AAA-CLO s erzielten im ersten Halbjahr 2026 laut Janus Henderson eine achtmal so hohe Rendite wie US-Staatsanleihen. Das Interesse wächst entsprechend. Allein im Juli flossen 2,3 Milliarden US-Dollar in CLO-ETFs, seit Jahresbeginn waren es 11,8 Milliarden US-Dollar, zeigen LSEG-Daten. Davon entfielen 5,73 Milliarden US-Dollar allein auf den beliebten Janus Henderson AAA CLO ETF , der mittlerweile auf ein verwaltetes Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar kommt.

AAA-Rating, aber deutlich mehr Rendite als bei US-Staatsanleihen : Am Anleihemarkt sorgt derzeit eine Anlageklasse für Aufsehen, die viele Investoren spätestens seit der Finanzkrise mit Vorsicht betrachten dürften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch was steckt hinter den Papieren?

CLO steht für Collateralized Loan Obligation. Ein CLO bündelt typischerweise zahlreiche sogenannte Leveraged Loans – Kredite an Unternehmen, die bereits relativ hoch verschuldet und häufig unterhalb der Güteklasse Investment Grade eingestuft sind.

Dass aus einem Pool vergleichsweise riskanter Kredite plötzlich AAA-Wertpapiere entstehen können, liegt an der Konstruktion. Ein CLO wird in unterschiedliche Tranchen zerlegt. Ganz oben steht beispielsweise die AAA-Tranche, darunter folgen AA, A, BBB und noch spekulativere Schichten. Am unteren Ende befindet sich die Equity-Tranche.

Die Zahlungsströme laufen nach einem festen Wasserfallprinzip. Zinsen und Tilgungen aus den Unternehmenskrediten fließen zuerst an die sichersten Tranchen. Gleichzeitig treffen Verluste zunächst die Equity-Schicht, danach die nachrangigen Tranchen. Erst wenn deren Puffer aufgebraucht sind, wäre die AAA-Tranche betroffen. Schon vor der Finanzkrise wurden CLOs nach diesem Prinzip mit mehreren Schuldenklassen von AAA bis hinunter zur Mezzanine- und Equity-Schicht konstruiert.

Das erklärt zugleich die Renditeunterschiede. Wer eine niedrigere Tranche kauft, erhält für die Übernahme zusätzlicher Risiken mehr Ertrag. CNBC zufolge rentierte der Janus Henderson B-BBB CLO ETF zuletzt mit einer 30-Tage-SEC-Rendite von 5,97 Prozent, der auf AAA fokussierte JAAA mit 4,87 Prozent.

Allein in den ersten sechs Monaten 2026 haben US-AAA-CLOs eine Performance von 2,4 Prozent erzielt. US-Treasuries kamen im selben Zeitraum lediglich auf 0,3 Prozent. Damit lieferten die vermeintlichen Exoten das Achtfache an Zuwachs. Noch stärker waren BBB-CLOs mit 2,7 Prozent.

Erinnern die CLOs nicht verdächtig an die Auslöser der Finanzkrise von 2008?

Durchaus. Die Grundidee ist ähnlich: Kredite werden gebündelt, in Tranchen zerlegt und ein Teil des ursprünglich riskanten Pools erhält anschließend ein AAA-Rating. Vor der Finanzkrise geschah dies vor allem mit CDOs, die wiederum häufig mit hypothekenbesicherten Wertpapieren und Subprime-Krediten gefüllt waren. Als die Qualität der US-Hypotheken einbrach, erwies sich die vermeintliche Sicherheit als Illusion. Laut Federal Reserve standen solche ABS-CDOs im Zentrum der Krise. Bis Januar 2009 mussten Banken, Versicherer und Vermögensverwalter darauf rund 218 Milliarden US-Dollar abschreiben.

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Die Ähnlichkeit sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass CLOs ein anderes Fundament besitzen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) betont, dass heutige CLOs vor allem in Leveraged Loans, während die problematischen CDOs der Finanzkrise auf Subprime-Hypotheken basierten. CLOs selbst waren auch nicht einer der zentralen Auslöser der Finanzkrise.

AAA bedeutet trotzdem nicht risikolos

Das Spitzen-Rating schützt Anleger nicht vor Kursschwankungen oder Liquiditätsproblemen. Entscheidend bleibt die Entwicklung der Unternehmen hinter den Krediten. Kommt es zu einer schweren Rezession, könnten mehr Schuldner ausfallen und die unteren Tranchen Verluste erleiden. Verschärft sich die Krise stark genug, reduziert sich auch der Sicherheitspuffer der höher bewerteten Schichten.

Genau darin liegt die Besonderheit des aktuellen Booms. Anleger bekommen derzeit einen hohen laufenden Ertrag und können selbst in der höchsten Ratingklasse eine deutlich höhere Rendite als mit klassischen Staatsanleihen erzielen. Doch diese zusätzliche Rendite fällt nicht vom Himmel.

AAA-CLOs verwandeln das Kreditrisiko nicht in Sicherheit – sie verteilen es lediglich so, dass andere Investoren zuerst dafür geradestehen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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