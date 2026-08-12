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    AKTIE IM FOKUS

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    Eon schwach nach bestätigten Jahreszielen - Vestas treibt RWE an

    Für Sie zusammengefasst
    • Eon-Aktie fällt nach bestätigten Jahreszielen
    • Anleger enttäuscht trotz solider Halbjahreszahlen
    • RWE profitiert von Vestas und starkem Windsektor
    AKTIE IM FOKUS - Eon schwach nach bestätigten Jahreszielen - Vestas treibt RWE an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschung über nur bestätigte Jahresgewinnziele von Eon hat am Mittwoch die Aktie von Deutschlands größtem Stromversorger und -netzbetreiber belastet. Vor allem am Nachmittag nach der Investorenkonferenz ging es abwärts.

    Zeitweise mit minus 3 Prozent Schlusslicht im leicht steigenden Dax , verlor das Eon-Papier zuletzt 2,0 Prozent auf 18,64 Euro. Die Aktie von RWE dagegen legte um 1,2 Prozent auf 58,20 Euro zu und profitierte - wie der gesamte europäische Windkraftsektor - von einer starken Gewinnentwicklung im zweiten Quartal sowie angehobenen Jahresergebniszielen des dänischen Windanlagenbauers Vestas . RWE ist - anders als Eon - auf die Energieerzeugung vor allem im Bereich Alternative Energien fokussiert.

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    Am Markt wurde als Grund für die Verluste der Eon-Aktie vor allem auf die gegen Mittag stattgefundene Telefonkonferenz mit Analysten verwiesen. Nach den vorgelegten Halbjahreszahlen sei der Essener Konzern eigentlich auf gutem Weg, das obere Ende seiner Jahresprognosespanne für den operativen Gewinn (Ebitda) zu erreichen oder gar zu übertreffen, hieß es. Selbiges gelte umso mehr mit Blick auf die Prognosespanne 2026 für den bereinigten Überschuss.

    Immerhin seien beim Ebitda - gemessen am Mittelpunkt der Spanne - im ersten Halbjahr bereits knapp 57 Prozent und beim bereinigten Gewinn sogar rund 70 Prozent erreicht worden. "Dennoch hat sich Finanzchefin Nadia Jakobi während des Calls nicht davon abbringen lassen, dass 'der Mittelpunkt der Jahreszielspannen die beste Schätzung' ist", sagte etwa ein Börsianer.

    Auch Jefferies-Analyst Ahmed Farman schrieb: Angesichts der Tatsache, dass Eon bereits den Großteil des angestrebten Mittelwerts beim Konzernüberschuss erreicht und in den vergangenen drei Jahren im zweiten Halbjahr durchschnittlich rund eine Milliarde Euro erwirtschaftet habe, erscheine das obere Ende der Prognosespanne sehr gut erreichbar.

    Unverändert visiert Eon für das Ebitda im laufenden Jahr zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro an und für den bereinigten Überschuss 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro./ck/lew/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 58,14 auf Tradegate (12. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -3,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,47 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -9,21 %/+17,49 % bedeutet.





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