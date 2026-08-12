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    Wo Lkw-Fahrverbote gelockert werden - ein Überblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Länder erlauben sonntags wieder Lkw-Transporte
    • In Rheinland-Pfalz gilt die Lockerung bis September
    • Sachsen und Sachsen-Anhalt lockern zunächst nicht
    Wo Lkw-Fahrverbote gelockert werden - ein Überblick
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der eingeschränkten Transportmöglichkeiten auf dem Wasserweg haben mehrere Bundesländer das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen gelockert. Wo gilt was?

    Ein Überblick über die Fristen

    * In folgenden Bundesländern dürfen Lkws ab dem kommenden Wochenende bis zum 31. August auch an Sonn- und Feiertagen Waren transportieren: Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

    * In zwei Bundesländern gilt die entsprechende Frist einen Monat länger bis zum 30. September: Rheinland-Pfalz und Saarland.

    * In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden zunächst keine
    entsprechenden Lockerungen beschlossen.

    Welche Besonderheiten gibt es?

    * In Berlin, Brandenburg und Hessen gilt: Für Lkw-Transporte, die nicht mit dem Niedrigwasser im Zusammenhang stehen, bleibt das Sonntagsfahrverbot bestehen.

    * In Hessen und Bayern betrifft die Lockerung nur Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen.

    * In Bayern gilt die Lockerung einer Mitteilung von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zufolge nur für unbedingt notwendige Lieferungen.

    Durch anhaltend sehr niedrige Wasserstände auf deutschen Wasserstraßen ist die Binnenschifffahrt derzeit erheblich beeinträchtigt. Gütertransporte müssen teilweise auf Straße und Schiene verlagert werden, um Lieferketten aufrechtzuerhalten./laf/DP/jha







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