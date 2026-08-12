Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 12.08.2026

Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Anleger agieren vorsichtig, aber nicht panisch.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 33“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den DAX nahe dem Allzeithoch von 26.504 Punkten. Nach einem Long-Legged Doji und einem US-Inflationsprint ohne Überraschung sehen mehrere Teilnehmer im Bereich 26.500–26.600 einen möglichen Fehlausbruch und favorisieren Short-Netzwerke. Ein Bruch von 26.400 könnte 26.200 bzw. 26.000 ansteuern. Technische Marken liegen am Pivot bei 26.381, am Widerstand bei 26.515 und an der Unterstützung bei 26.256 Punkten; zugleich wird auf zunehmende Long-Positionen hingewiesen.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.