Fear & Greed
Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 12.08.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.
Anleger agieren vorsichtig, aber nicht panisch.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 33“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den DAX nahe dem Allzeithoch von 26.504 Punkten. Nach einem Long-Legged Doji und einem US-Inflationsprint ohne Überraschung sehen mehrere Teilnehmer im Bereich 26.500–26.600 einen möglichen Fehlausbruch und favorisieren Short-Netzwerke. Ein Bruch von 26.400 könnte 26.200 bzw. 26.000 ansteuern. Technische Marken liegen am Pivot bei 26.381, am Widerstand bei 26.515 und an der Unterstützung bei 26.256 Punkten; zugleich wird auf zunehmende Long-Positionen hingewiesen.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.
Zur Tages-Trading Diskussion